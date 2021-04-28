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Food Rocket успешно взлетает: стартап с русскими корнями привлёк $2 млн

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Американский сервис доставки еды Food Rocket, основанный россиянином Виталием Александровым, привлёк $2 млн инвестиций.

Food Rocket успешно взлетает: стартап с русскими корнями привлёк $2 млн

В компанию вложились фонды Baring Vostok и AltaIR Capital, клуб бизнес-ангелов AngelsDeck, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и основатель аналогичного британского сервиса Jiffy Артура Шамалова, сообщает Forbes

На данный момент Food Rocket работает только в Сан-Франциско, но до конца 2021 года компания намерена открыть 200 дарксторов по всему Западному побережью США. В ближайшее время Food Rocket запустится в Лос-Анджелесе.

Сервис работает по модели, аналогичной своим российским «собратьям»: заказ через мобильное приложение — доставка спустя 10-15 минут.

«Люди всегда едят» — так обосновал Александров запуск Food Rocket. По его словам, рынок доставки продуктов рос, несмотря на пандемию, и предприниматель решил переориентироваться. Ранее Александров основал Foody — маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов, но кризис, вызванный COVID-19, серьёзно ударил по ресторанному бизнесу. «Наши клиенты умерли, traction упал, людям не до этого стало. Поэтому мы стали думать, что делать дальше» — рассказал Александров Forbes.

Одним из инвесторов нового проекта Александрова стал Артур Шамалов — основатель сервиса Jiffy — аналога Food Rocket в Лондоне. «Сейчас в мире просто бум новой бизнес-модели быстрой доставки продуктов», в разных странах подобные сервисы развивают «с десяток российских команд», отметил Шамалов.

Аналогичный сервис Fridge no more уже работает в Нью-Йорке, его основателями также являются россияне: сооснователь видеохостинга Coub Антон Гладкобородов и инвестор сервисов доставки «Самокат» и Elementaree Павел Данилов.

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Фото: Food Rocket.

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