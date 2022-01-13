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Производитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания «Эфко» запустила сеть фудтраков с меню на основе растительных аналогов мясных и молочных продуктов. Сначала предприятие протестирует концепцию самостоятельно, а в 2023 планирует запустить франшизу.

Производитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса

Два фудтрака появились в Красногорске и Архызе, третий появится в Петербурге, четвертый — в одном из южных регионов, сообщил «Коммерсантъ».

В меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и другое. Еда стоит от 100 до 300 рублей. В первые фудтраки инвестируют около 20 млн рублей. В «Эфко» отметили, что новый проект запустили, чтобы популяризировать категорию.

Эксперты и конкуренты компании считают, что аналоги мясных продуктов пока имеют очень узкую аудиторию, работа фудтраков зависит от погоды. 

«Эфко» выпускает соусы, молочные продукты, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и пр. С 2020 года развивает линейку растительных альтернатив мясных продуктов под брендом Hi!. Выручка компании два года назад оценивалась в 146 млрд рублей.

По данным NielsenIQ, за год продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России увеличились на 19% в натуральном выражении и на 18% в денежном. 

В 2021 году оборот рынка оценивался в 10,6 млрд рублей, а в 2022 ему прогнозируют уже 12 млрд рублей. 

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Фото на обложке: «Эфко»

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