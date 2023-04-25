Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ресторан доставки еды FoodBand вышел на рынок Казахстана

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ресторан доставки еды FoodBand вышел на рынок Казахстана. Компания начала выполнять заказы на пиццу в Алматы через сайт и приложение.

Ресторан доставки еды FoodBand вышел на рынок Казахстана

Ресторан доставки еды FoodBand начал работать в Казахстане. Основатель компании Артем Халимоненко рассказал об этом в чате предпринимателей Казахстана.

Халимоненко написал, что сайт и приложение были запущены 25 апреля, FoodBand может доставить несколько заказов в Алматы. Основатель FoodBand уточнил, что на линии пока работает один курьер. Заказ можно оформить в приложении FoodBand.

В официальных каналах FoodBand, в частности группе компании в соцсети «ВКонтакте», пока не было объявления о начале работы сервиса в Казахстане.   

FoodBand является круглосуточным сервисом доставки пиццы, роллов, поке и вок. Компания работает по модели Dark Kitchen. Заказ блюд делается через сайт, мобильное приложение или телефонный звонок.

Фото на обложке: Dikushin Dmitry / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 QazCloud и VK Cloud запустили локализованную облачную платформу в Казахстане
  2. 2 Freedom Holding приобрел казахстанские сервисы по продаже ж/д и авиабилетов Chocotravel и Aviata
  3. 3 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
  4. 4 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
  5. 5 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2023

[Не]аксель

25 апреля 2023

«Цифровая фармакология: предсказательное моделирование»

26 апреля 2023

Онлайн-магистратура для разработчиков от «Яндекса» и ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ