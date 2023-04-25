Ресторан доставки еды FoodBand вышел на рынок Казахстана. Компания начала выполнять заказы на пиццу в Алматы через сайт и приложение.

Ресторан доставки еды FoodBand начал работать в Казахстане. Основатель компании Артем Халимоненко рассказал об этом в чате предпринимателей Казахстана.

Халимоненко написал, что сайт и приложение были запущены 25 апреля, FoodBand может доставить несколько заказов в Алматы. Основатель FoodBand уточнил, что на линии пока работает один курьер. Заказ можно оформить в приложении FoodBand.

В официальных каналах FoodBand, в частности группе компании в соцсети «ВКонтакте», пока не было объявления о начале работы сервиса в Казахстане.

FoodBand является круглосуточным сервисом доставки пиццы, роллов, поке и вок. Компания работает по модели Dark Kitchen. Заказ блюд делается через сайт, мобильное приложение или телефонный звонок.

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