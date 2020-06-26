В Татарстане запустили акселератор для фудтех-стартапов

Новый акселератор ищет проекты, которые развивают технологии в сфере общественного питания. Победитель получит до 10 млн рублей на развитие фудтех-стартапа в Республике Татарстан. Подать заявку можно до 14 июля.

«Ак Барс Банк», Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров и «ИТ-Парк» запустили новый акселератор, который призван помочь индустрии общественного питания пережить кризис.



Организаторы ищут технологические проекты следующих тематик:



упаковка и доставка готовой еды;

оптимизация закупок для ресторанов;

системы лояльности;

продвижение ресторанов;

омниканальное бронирование столов, заказа еды и продуктов;

агрегация заказов, исполнителей и контрагентов;

нишевые маркетинговые решения.

Чтобы присоединиться к акселератору, стартапу нужно иметь юридическое лицо, команду разработчиков, первые продажи или внедренные пилоты, а также быть готовым к масштабированию.



17 июля организаторы выберут проекты, которые станут участниками акселератора и смогут представить свои разработки 5 тыс. компаний из сферы питания. При этом специалисты «Ак Барс Банка» предоставят свою технологическую экспертизу и информационную поддержку.



В финал пройдут не более семи проектов. Лучший стартап получит до 10 млн рублей на тестирование, развитие и запуск продукта на территории Республики Татарстан. Остальные финалисты смогут создать пилотный проект в рамках акселератора Ak Bars Startup Lab.



Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Michael Browning/Unsplash.