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В Татарстане запустили акселератор для фудтех-стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Новый акселератор ищет проекты, которые развивают технологии в сфере общественного питания. Победитель получит до 10 млн рублей на развитие фудтех-стартапа в Республике Татарстан. Подать заявку можно до 14 июля.

В Татарстане запустили акселератор для фудтех-стартапов

«Ак Барс Банк», Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров и «ИТ-Парк» запустили новый акселератор, который призван помочь индустрии общественного питания пережить кризис.

Организаторы ищут технологические проекты следующих тематик:

  • упаковка и доставка готовой еды;
  • оптимизация закупок для ресторанов;
  • системы лояльности;
  • продвижение ресторанов;
  • омниканальное бронирование столов, заказа еды и продуктов;
  • агрегация заказов, исполнителей и контрагентов;
  • нишевые маркетинговые решения.

Чтобы присоединиться к акселератору, стартапу нужно иметь юридическое лицо, команду разработчиков, первые продажи или внедренные пилоты, а также быть готовым к масштабированию.

17 июля организаторы выберут проекты, которые станут участниками акселератора и смогут представить свои разработки 5 тыс. компаний из сферы питания. При этом специалисты «Ак Барс Банка» предоставят свою технологическую экспертизу и информационную поддержку.

В финал пройдут не более семи проектов. Лучший стартап получит до 10 млн рублей на тестирование, развитие и запуск продукта на территории Республики Татарстан. Остальные финалисты смогут создать пилотный проект в рамках акселератора Ak Bars Startup Lab.

Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Michael Browning/Unsplash.

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