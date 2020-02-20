Акселератор Mabius начинает отбор стартапов, разрабатывающих новые продукты питания, напитки и биотехнологии для пищевой отрасли. Участники получат по 500 тысяч рублей на доработку продукта и технологии в рамках акселератора. После прохождения программы лучшим стартапам дадут инвестиции на развитие и масштабирование бизнеса.

Открылся акселератор для стартапов в области продуктов питания, напитков и пищевых биотехнологий