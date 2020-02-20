Открылся акселератор для стартапов в области продуктов питания, напитков и пищевых биотехнологий
Акселератор Mabius начинает отбор стартапов, разрабатывающих новые продукты питания, напитки и биотехнологии для пищевой отрасли. Участники получат по 500 тысяч рублей на доработку продукта и технологии в рамках акселератора. После прохождения программы лучшим стартапам дадут инвестиции на развитие и масштабирование бизнеса.
К участию приглашаются стартапы следующих направлений:
- Фасованные продукты питания и напитки (FMCG трек). Продукт стартапа должен быть инновационным, не иметь аналогов или обладать значительными конкурентными преимуществами. Чтобы принять участие в этом треке, у стартапа на момент подачи заявки должны быть образец продукта и первые продажи.
- Биотехнологии для пищевой отрасли (BioTech трек). Технология стартапа должна позволить крупным пищевым компаниям повысить свою эффективность или производить продукты или ингредиенты с новыми потребительскими свойствами. Чтобы принять участие в этом треке, у стартапа на момент подачи заявки должно быть проработанное технологическое решение, а также результаты лабораторных испытаний, которые подтвердят работоспособность технологии.
Программа продлится три месяца. Стартапы-участники доработают продукт и технологию, и протестируют их в реальных условиях. Каждый стартап получит ментора и куратора, который будет сопровождать команду стартапа в течение всей программы акселератора.
Заявки на участие принимаются до 16 марта 2020 года. Подать заявку, а также узнать подробности программы и условия участия можно на сайте акселератора Mabius.
Фото на обложке: chuttersnap/Unsplash
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