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Открылся акселератор для стартапов в области продуктов питания, напитков и пищевых биотехнологий

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Акселератор Mabius начинает отбор стартапов, разрабатывающих новые продукты питания, напитки и биотехнологии для пищевой отрасли. Участники получат по 500 тысяч рублей на доработку продукта и технологии в рамках акселератора. После прохождения программы лучшим стартапам дадут инвестиции на развитие и масштабирование бизнеса.

Открылся акселератор для стартапов в области продуктов питания, напитков и пищевых биотехнологий

К участию приглашаются стартапы следующих направлений:

  1. Фасованные продукты питания и напитки (FMCG трек). Продукт стартапа должен быть инновационным, не иметь аналогов или обладать значительными конкурентными преимуществами. Чтобы принять участие в этом треке, у стартапа на момент подачи заявки должны быть образец продукта и первые продажи.
  2. Биотехнологии для пищевой отрасли (BioTech трек). Технология стартапа должна позволить крупным пищевым компаниям повысить свою эффективность или производить продукты или ингредиенты с новыми потребительскими свойствами. Чтобы принять участие в этом треке, у стартапа на момент подачи заявки должно быть проработанное технологическое решение, а также результаты лабораторных испытаний, которые подтвердят работоспособность технологии.

Программа продлится три месяца. Стартапы-участники доработают продукт и технологию, и протестируют их в реальных условиях. Каждый стартап получит ментора и куратора, который будет сопровождать команду стартапа в течение всей программы акселератора.

Заявки на участие принимаются до 16 марта 2020 года.  Подать заявку, а также узнать подробности программы и условия участия можно на сайте акселератора Mabius.

Фото на обложке: chuttersnap/Unsplash

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