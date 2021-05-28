YellowRockets запустила акселератор для фудтех-компаний Foodtech Russia Accelerator

Foodtech Russia Accelerator открыл набор стартапов с MVP и работающего бизнеса из сферы пищевых технологий. Участие бесплатное, заявки принимаются до 30 июля.

Организаторы предлагают проектам:



помощь экспертов и менторов;

возможность найти партнеров среди крупного фудтех-бизнеса;

доступ к сети дистрибьюторов, федеральным логистическим и торговым сетям;

компенсацию пилота;

возможность привлечь финансирование;

шанс создать свою торговую марку.

Стартапы на стадии MVP смогут пройти образовательную программу и доработать продукт, а бизнес с продажами — запустить пилотный проект с партнером. Также организаторы оплатят проезд, проживание и расходы на тестирование.

Присоединиться к программе могут и фудтех-бизнесы, которые хотят сотрудничать с партнерами акселератора.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Рынок FoodTech является в России одним из самых «горячих» рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания, до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень «голодная» до инноваций. Пандемия показала, что FoodTech-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться. Сергей Богданов, CEO YellowRockets

Foodtech Russia Accelerator организован компанией YellowRockets при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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