YellowRockets запустила акселератор для фудтех-компаний Foodtech Russia Accelerator

Foodtech Russia Accelerator открыл набор стартапов с MVP и работающего бизнеса из сферы пищевых технологий. Участие бесплатное, заявки принимаются до 30 июля.
Организаторы предлагают проектам:
- помощь экспертов и менторов;
- возможность найти партнеров среди крупного фудтех-бизнеса;
- доступ к сети дистрибьюторов, федеральным логистическим и торговым сетям;
- компенсацию пилота;
- возможность привлечь финансирование;
- шанс создать свою торговую марку.
Стартапы на стадии MVP смогут пройти образовательную программу и доработать продукт, а бизнес с продажами — запустить пилотный проект с партнером. Также организаторы оплатят проезд, проживание и расходы на тестирование.
Присоединиться к программе могут и фудтех-бизнесы, которые хотят сотрудничать с партнерами акселератора.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Рынок FoodTech является в России одним из самых «горячих» рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания, до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень «голодная» до инноваций. Пандемия показала, что FoodTech-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться.
Foodtech Russia Accelerator организован компанией YellowRockets при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Фото на обложке: Unsplash
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