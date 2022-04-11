Московские продавцы смогут продавать товары на китайском WeChat

Московские предприниматели смогут запустить продажи товаров на китайской онлайн-платформе WeChat. Участвовать в программе смогут продавцы, которым как минимум полгода, без задолженностей и не на стадии банкротства.

На платформе WeChat будет работать магазин «Сделано в Москве». Московский экспортный центр профинансирует размещение там спецкарточек столичных брендов на почти год, сообщила вице-мэр Наталья Сергунина, пишет МЭЦ в своем Telegram-канале.



Предпринимателям расскажут, как сертифицировать свои продукты, зарегистрировать товарный знак, провести рекламную кампанию и организовать доставку.

Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра.

WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Число ее активных пользователей свыше 1,2 млрд человек.

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