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Американский Forbes выйдет на биржу через слияние с пустышкой при оценке $630 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания, издающая американский журнал Forbes, объявила о скором выходе на биржу с оценкой $630 млн. Это произойдет в обход IPO через слияние с фирмой-пустышкой. Акции объединенной компании будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером FRBS.

Американский Forbes выйдет на биржу через слияние с пустышкой при оценке $630 млн

Сообщение о выходе Forbes Global Media Holdings на биржу опубликовано на сайте журнала. Там сказано, что сделка будет закрыта к началу первого квартала 2022 года. 

Компания не будет проводить IPO и сольется со SPAC – фирмой, уже присутствующей на бирже и созданной специально для последующего слияния с крупным игроком. После объединения с Magnum Opus Acquisition оценка компании составит около $630 млн. Руководить предприятием будет менеджмент Forbes.

Forbes издается по всему миру, охват составляет около 150 млн читателей, по данным Forbes USA. Издание входит в топ-50 самых читаемых в мире, сообщила компания в пресс-релизе.

Reuters дважды писали о переговорах Forbes о продаже. Borderless Services была намерена купить компанию за $700 млн, также велись переговоры с группой инвестором о продаже за $650 млн.

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Фото: Shutterstock.com

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