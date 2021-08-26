Американский Forbes выйдет на биржу через слияние с пустышкой при оценке $630 млн

Компания, издающая американский журнал Forbes, объявила о скором выходе на биржу с оценкой $630 млн. Это произойдет в обход IPO через слияние с фирмой-пустышкой. Акции объединенной компании будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером FRBS.
Сообщение о выходе Forbes Global Media Holdings на биржу опубликовано на сайте журнала. Там сказано, что сделка будет закрыта к началу первого квартала 2022 года.
Компания не будет проводить IPO и сольется со SPAC – фирмой, уже присутствующей на бирже и созданной специально для последующего слияния с крупным игроком. После объединения с Magnum Opus Acquisition оценка компании составит около $630 млн. Руководить предприятием будет менеджмент Forbes.
Forbes издается по всему миру, охват составляет около 150 млн читателей, по данным Forbes USA. Издание входит в топ-50 самых читаемых в мире, сообщила компания в пресс-релизе.
Reuters дважды писали о переговорах Forbes о продаже. Borderless Services была намерена купить компанию за $700 млн, также велись переговоры с группой инвестором о продаже за $650 млн.
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