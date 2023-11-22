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Продажа Forbes Media Group сорвалась из-за разговоров об участии в сделке российской стороны

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сделка по продаже американского медиахолдинга Forbes Media Group сорвалась, сообщает The Washington Post. Его должна была купить группа инвесторов во главе с 28-летним основателем Luminar Остином Расселом за $800 млн. В качестве причины срыва издание указывает распространившиеся сообщения о влиянии российской или другой иностранной стороны на совершение сделки.

Продажа Forbes Media Group сорвалась из-за разговоров об участии в сделке российской стороны

Как сообщил представитель Forbes Билл Хэнкс изданию, действующий владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». Других комментариев он не предоставил.

По словам источников WP, знакомых с ситуацией, деталями сделки заинтересовались в американском конгрессе. Комитет по иностранным инвестициям обеспокоился возможным зарубежным участием в сделке.

Ранее в мае Остин Рассел анонсировал покупку и объявил, что станет владельцем контрольного пакета акций. Он планировал получить в холдинге 82%.

Как пишет издание, заявление Рассела о планах приобрести холдинг вызвало недоумение, поскольку у него не было опыта в медиаиндустрии. Также удивление вызвала потенциальная сумма сделки, которая превышала совокупную стоимость Time, Fortune и The Washington Post.

По данным WP, препятствием для сделки могли стать вопросы о связях Рассела с владельцем российского Forbes Магомедом Мусаевым.

Издание ссылается на некие аудио- и видеофайлы, в которых Мусаев якобы подтвердил планы покупки глобального Forbes. А Рассел, по его словам, выступает лишь лицом сделки.

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Сам Мусаев в октября сказал WP, что слухи о его участии — «абсолютная чепуха и миф».

Фото на обложке: Poetra.RH / Shutterstock

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