Продажа Forbes Media Group сорвалась из-за разговоров об участии в сделке российской стороны

Сделка по продаже американского медиахолдинга Forbes Media Group сорвалась, сообщает The Washington Post. Его должна была купить группа инвесторов во главе с 28-летним основателем Luminar Остином Расселом за $800 млн. В качестве причины срыва издание указывает распространившиеся сообщения о влиянии российской или другой иностранной стороны на совершение сделки.
Как сообщил представитель Forbes Билл Хэнкс изданию, действующий владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». Других комментариев он не предоставил.
По словам источников WP, знакомых с ситуацией, деталями сделки заинтересовались в американском конгрессе. Комитет по иностранным инвестициям обеспокоился возможным зарубежным участием в сделке.
Ранее в мае Остин Рассел анонсировал покупку и объявил, что станет владельцем контрольного пакета акций. Он планировал получить в холдинге 82%.
Как пишет издание, заявление Рассела о планах приобрести холдинг вызвало недоумение, поскольку у него не было опыта в медиаиндустрии. Также удивление вызвала потенциальная сумма сделки, которая превышала совокупную стоимость Time, Fortune и The Washington Post.
По данным WP, препятствием для сделки могли стать вопросы о связях Рассела с владельцем российского Forbes Магомедом Мусаевым.
Издание ссылается на некие аудио- и видеофайлы, в которых Мусаев якобы подтвердил планы покупки глобального Forbes. А Рассел, по его словам, выступает лишь лицом сделки.
Сам Мусаев в октября сказал WP, что слухи о его участии — «абсолютная чепуха и миф».
Фото на обложке: Poetra.RH /
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