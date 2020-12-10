В рейтинге самых успешных ресторанов Москвы от Forbes сменились лидеры

Forbes представил второй рейтинг 30 самых успешных ресторанов Москвы. Заведения оценивались по качеству кухни, экономическому успеху, наличию значимых международных наград и с учетом мнений экспертов рынка.

В рейтинге не учитывались достижения сетевых заведений (если более пяти «точек» сети по Москве), ресторанов при отелях и музеях, а также международные франшизы. Не брались в расчёт и рестораны, которые существуют менее года. В итоге в лонг-лист попали 119 заведений.

Их оценивали по отношению выручки к числу посадочных мест (по данным «СПАРК-Интерфакса» или самих заведений), по заполняемости зала (сведения ресторанов или оценка), по полученым значимым международным наградам. В рейтинге этого года критерий «оценка пользователей» не учитывался.

30 лучших ресторанов выбрали в трёх сегментах в зависимости от среднего чека без алкоголя.

Лидером в категории со средним чеком от 3,5 тысяч рублей стал «Кафе Пушкинъ», в 2019 году он был на четвёртом месте. Победитель прошлого рейтинга White Rabbit опустился на четвертую строчку. В итоге «пятёрка» лучших в этом сегменте выглядит так:

«Кафе Пушкинъ» «Турандот» GRAND CRU by Adrian Quetglas White Rabbit «Сахалин»

В категории 2,5–3,5 тысяч рублей лидирует ресторан «Северяне» (в прошлом рейтинге он был первым в сегменте со средним чеком 1,5–2,5 тысяч рублей). Лидер 2019 года гранд-кафе «Dr. Живаго» сместился на третью строчку. Итоговый список лидеров в этом сегменте таков:

«Северяне» Uilliam’s «Dr. Живаго» «Probka на Цветном» «Мари Vanna»

В сегменте со средним чеком 1,5–2,5 тысяч рублей первую строчку занял ресторан Pinch. В прошлом рейтинге он был на пятой строчке. По итогам этого года лидерами стали:

Pinch Remy Kitchen Bakery Avocado Queen «Горыныч» «Техникум»

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