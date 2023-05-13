WSJ: владелец Luminar Technologies выкупил 82% акций Forbes

Основатель и генеральный директор Luminar Technologies Остин Рассел стал владельцем контрольного пакета акций Forbes Global Media, издателя журнала Forbes. По итогам сделки Forbes оценивают почти в $800 млн.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на самого 28-летнего миллиардера. Бизнесмен приобрел 82% акций Forbes Global Media, включая ту долю, которая принадлежала семье Forbes.
Собеседники WSJ утверждают, что Рассел стал мажоритарным акционером «прибыльной компании». Сумма сделки при этом не раскрывается.
Предприниматель подчеркнул, что не намерен участвовать в редакционной политике издания или влиять не освещение новостей. Кроме того, Рассел планирует обновить совет директоров, пригласив экспертов в области медиа, технологий и искусственного интеллекта.
С 2014 года 95% акций Forbes владела гонконгская Integrated Whale Media Investments. Она останется миноритарным акционером издателя журнала.
Luminar Technologies — основанный в 2012 году производитель датчиков и программного обеспечения для систем безопасности и автомобильных автопилотов. Forbes оценивает состояние главы компании в $1,6 млрд.
Фото: Poetra.RH / Shutterstock
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