Ford получила патент на систему автоматической конфискации автомобилей

Автопроизводитель Ford получил патент на систему автоматической конфискации автомобилей. В случае просрочек по выплате кредита за машину банк сможет через автопилот доставить авто в указанное место, система оценит его стоимость и предложит банку пути реализации конфискованного имущества.

Ford удалось получить патент на систему, которая автоматически возвращает банку автомобиль владельца, допустившего несколько просроченных платежей по кредиту.

Если владелец автомобиля допускает просрочки по кредитным платежам, то система выдает ему несколько предупреждений. В случае их игнорирования выдавший кредит на машину банк может в удаленном режиме отключить некоторые функции авто или сделать так, чтобы владелец не смог воспользоваться транспортным средством, например, заблокировать двери.

При полном игнорировании предупреждений система может дать банку право включить автопилот и отправить машину в указанное место. Также система поможет банку рассчитать рыночную стоимость конфискованного автомобиля и предложит пути его реализации.

Заявку на получение патента Ford подала еще в 2021 году. Повсеместное практическое применение системы будет возможно тогда, когда власти одобрят соответствующие технологии беспилотного вождения, подчеркнули эксперты.

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