Ford приобрел стартап для выхода на рынок услуг клиентам электромобилей

Ford приобрел стартап Electriphi, который занимается системой управления батареями и программным обеспечением для мониторинга автопарка. Сделка поможет автопроизводителю закрепить свои позиции на рынке электромобилей, пишет TechCrunch.

Electriphi — стартап из Сан-Франциско, который был запущен три года назад. Проект появился в 2018 году, когда стало очевидно, что грядущие перемены подтолкнут к электрификации большегрузные автомобили и средние коммерческие автопарки, рассказал TechCrunch соучредитель и генеральный директор Electriphi Муффи Гадиали.

Условия сделки между Ford и Electriphi не разглашаются. Ford делает ставку на то, что программное обеспечение Electriphi поможет компании к 2030 году получить более миллиарда долларов в качестве дохода только от зарядки.

Сейчас у Ford в разработке находятся два электромобиля — грузовой фургон E-Transit и F-150 Lighting Pro, предназначенный для коммерческих клиентов. Ожидается, что Ford начнет поставки E-Transit в конце 2021 года, F-150 Lightning Pro — весной 2022 года.

Команда Electriphi из 30 человек войдет в бизнес-подразделение Ford Pro, которое сосредоточено на предоставлении услуг коммерческим клиентам E-Transit и F-150 Lightning Pro. Вероятно, Ford продолжит обслуживать клиентскую базу Electriphi, пишет TechCrunch.

Ford Pro заявило, что к 2025 году ожидает получение выручки от оборудования и смежных услуг в размере 45 миллиардов долларов по сравнению с 27 миллиардами долларов в 2019 году.

«По мере того, как коммерческие клиенты включают электромобили в свой парк, они хотят иметь возможность подзарядки, чтобы быть готовыми к ежедневной работе. С существующей передовой технологичной интеллектуальной собственностью Electriphi в портфеле электромобилей и услуг Ford Pro мы улучшим опыт для коммерческих клиентов и станем единым решением для зарядки автопарков», — сказал генеральный директор Ford Pro Тед Каннис.

В ближайшие десять лет произойдет огромная трансформация в области мобильности для энергетики и программного обеспечения, сказал Муффи Гадиали. Он отметил, что операторы автопарков беспокоятся по поводу предстоящих перемен, которые на государственном уровне потребуют от компаний перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов к концу десятилетия.

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Фото: r.classen / Shutterstock