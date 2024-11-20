Ford сократит 4000 рабочих мест в Германии и Великобритании

Ford планирует сократить почти 4 тыс. рабочих мест из-за убытков, с которыми компания столкнулась в последние годы, пишет Reuters со ссылкой на заявление автоконцерна. Под сокращения попадет около 14% штата Ford в Европе, то есть порядка 4000 рабочих мест (2,3% от общего числа сотрудников).

Убытки автопроизводитель связал с недостаточной господдержкой производства электромобилей, слабым спросом на них и растущей конкуренцией со стороны китайских компаний. В Ford уточнили, что сокращения должны произойти к концу 2027 года, компания планирует сократить 2,9 тыс. рабочих мест в Германии и 800 в Великобритании, а также уменьшить объемы производства электрических моделей Explorer и Capri на заводе в Кельне.

Ford не первым сворачивает производство в Германии. В конце октября стало известно, что Volkswagen закроет не менее трех заводов в этой стране и уволит «десятки тысяч» сотрудников на фоне снижения спроса на машины компании в Китае и Европе.

Как отмечает Reuters, подразделение Ford в Европе переживает «болезненную реструктуризацию». В феврале 2023 года автоконцерн объявил, что намерен сократить 3,8 тыс. рабочих мест. В июле 2024 года в компании сообщили, что в 2025 году она закроет завод в городе Саарлуи. В ноябре в Ford заявили, что сократят рабочие смены сотрудников крупного завода в Кельне.

В октябре Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на ввоз электромобилей из Китая. Мера будет действовать пять лет. Ранее о том, что страны ЕС согласовали введение таких тарифов, сообщили источники Bloomberg. По словам собеседников агентства, ЕК могла установить пошлины на уровне 45%.