Экономисты спрогнозировали падение доходов россиян на 2-3% в 2022 году

Сокращение реальных доходов россиян в 2022 году может составить 2-3%, прогнозирует директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его оценке, цены на потребительские товары вырастут на 15-20%.
На данный момент не наблюдается серьезных признаков снижения потребительской активности граждан, что говорит о сохранении доходов россиян, сообщил Зубец «Российской газете». Об этом же свидетельствует отсутствие сигналов с рынка труда о растущих увольнениях. По его словам, число увольнений на рынке не превышает показателей конца 2021 - начала 2022 года.
С другой стороны, фактором, способствующим снижению реальных доходов россиян, могут стать растущие цены, указал Зубец. На сегодняшний день все еще довольно сложно оценить перспективы роста цен в 2022 году, отметил эксперт. Но по актуальной оценке Финансового университета, потребительские цены в России вырастут на 15-20%.
По словам Зубца, в основном рост цен будет определяться снижением курса рубля, а, значит, и увеличением цен на импортные товары.
«По нашим оценкам, при благоприятном стечении обстоятельств в течение 2022 года курс доллара останется в интервале 80-90 рублей за доллар. Относительно небольшой прирост курса доллара против значений конца прошлого и начала нынешнего года будет сдерживать инфляцию на потребительском рынке», — считает эксперт.
Еще одним стимулом роста цен станет перестройка логистических цепочек поставки различных товаров в РФ, что будет также подталкивать вверх ее стоимость.
Правительству и бизнесу не удастся компенсировать инфляцию всему населению, подчеркивает экономист. «Поэтому мы ожидаем некоторого снижения реальных доходов граждан, которое может составить в нынешнем году 2-3%», — резюмировал он.
По опрогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 11 марта 2022 года достигла 12,5% годовых. Аналитики, опрошенные Центробанком 10 марта 2022 года, спрогнозировали разгон инфляции в России до 20%.
Фото на обложке: fizkes /
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