Глава «Татнефти» дал прогноз по цене на нефть

Глава «Татнефти» Наиль Маганов дал прогноз по нефти в интервью на телеканале «Россия 24». Он ожидает, что к концу 2020 года цена будет составлять $30-40 за баррель.

Нефтяная компания также допускает падение цены на нефть до $10-15 за баррель и готова конкурировать на таких низких уровнях.

Гендиректор «Татнефти» сообщил, что снижение добычи нефти компании сейчас составляет 20%. Наиль Маганов уверен, что к 2021 году падение добычи будет лишь на 10%, так как спрос уже начал восстанавливаться.

«И так постепенно по мере возрастания спроса, по мере того, как будут ликвидироваться те сверхнормтаивные запасы, которые были созданы в период вот этого глубокого падения, мы будем возобновлять наше производство», — рассказал глава «Татнефти».

В начале марта Саудовская Аравия объявила о планах по наращиванию объема добычи нефти и снижению ее стоимости. Это привело к резкому падению цены баррели марки Brent до 17-летнего минимума в $25. 20 апреля цена на нефть впервые была отрицательной. По мере снятия ограничений спрос и цена на нефть восстанавливаются.

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