Треть крупнейших зарубежных рекламодателей отказались от кампаний в России

В 2021 году существенно поменялась расстановка сил на российском рынке рекламы. Так, «Яндекс» за год взлетел с десятого на второе место в списке крупнейших рекламодателей, а VK опустился с шестого на 22. В 2022 году изменения будут еще сильнее, поскольку 11 иностранных участников из топ-30 крупнейших рекламодателей объявили о приостановке рекламных кампаний в РФ.

Сбербанк в 2021 году остался крупнейшим российским рекламодателем (с бюджетом 14,58 млрд рублей), но в остальном расстановка сил на рынке серьезно изменилась, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг AdIndex. Одновременно значительно нарастил позиции «Яндекс» (8,5 млрд рублей), который поднялся в рейтинге с десятого на второе место, вытеснив на третье МТС (7,2 млрд рублей).

Четвертое место в рейтинге занял Ozon, в 2020 году занимавший только 42 строчку. Пятым по объему бюджетов стала «М.Видео», которая в 2020 году была на 19 месте. В целом интернет-компании и маркетплейсы нарастили свой вес, а FMCG-бренды потеряли позиции.

Судя по всему в 2022 году рейтинг ждут еще большие изменения, поскольку из топ-30 российских рекламодателей 11 уже заявили о приостановке рекламных кампаний в России из-за спецоперации на Украине. Среди них — PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, McDonald’s, Mars, Procter & Gamble, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Sanofi Aventis, GSK Consumer Healthcare.

Совокупный рекламный бюджет этих компаний в 2021 году составлял 38,47 млрд рублей, что составляет 28% от бюджетов рекламодателей в топ-30.

В 2022 году как минимум поменяется распределение рекламодателей в рейтинге, полагает старший менеджер по развитию бизнеса OMD OM Group Любовь Саранина. По ее словам, более понятная картина должна сложиться летом при урегулировании международного кризиса.

По итогам 2022 года в топ-30 рекламодателей останется не более четырех-шести зарубежных компаний, скорее всего, ни одна не войдет в топ-10, прогнозирует директор по трейдингу и медиапартнерствам GroupM Михаил Елисейкин.

Наибольшее негативное влияние санкции окажут на ТВ и прессу, где сокращение доходов от рекламы может составить 39% и 29% соответственно, оценила составитель рейтинга Ирины Пустовит.

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