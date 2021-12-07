Российская Gloria Jeans намерена покорить зарубежные рынки

Российский производитель одежды Gloria Jeans запланировал выход на рынки Германии, Чехии, Польши, Болгарии и США. Сейчас компания ищет консалтинговую компанию, которая займется подбором помещений и продвижением в этих странах.

Gloria Jeans также пыталась договориться о сотрудничестве с некоторыми европейскими компаниями на выставке по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC во французских Каннах, сообщили собеседники «Ведомостей».

В Gloria Jeans на запрос не ответили. Основатель компании Владимир Мельников весной этого года рассказывал о планах международной экспансии, но тогда конкретные страны он не называл. Он также заявлял, что после выхода за рубеж компания рассчитывает провести IPO. Скорее всего, все эти планы осуществят не ранее 2024 года, добавили три консультанта, работавшие с ритейлером.

Директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что для компании сейчас очень удачное время для выхода на зарубежные рынки. По ее словам, российский рынок насыщен предложением и тут низкая покупательская способность, при этом многие местные игроки обладают высоким стандартом сервиса.

Среди преимуществ Gloria Jeans она назвала широкий ассортимент товаров для детей и подростков, специализацию на джинсовой одежде, на которую есть устойчивый спрос во многих странах мира, конкурентоспособные цены и возможности значительных инвестиций.

В прошлом году выручка компании составила 40,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 2 млрд рублей против выручки в 37,7 млрд рублей и чистой прибыли в 927 млн рублей годом ранее.

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