Число зарубежных fashion-брендов в России выросло на 15%

В 2021 году количество иностранных fashion-ритейлеров в России выросло на 15%. Большинство из новых брендов представлены в высоком ценовом сегменте. Рост спроса на товары этой ценовой категории внутри страны обусловлен тем, что платежеспособным покупателям в условиях пандемии сложнее выезжать на шоппинг за границу.

По итогам 2021 года на российский рынок вышло 15 новых международных ритейлеров, что на 15% больше, чем в 2020 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank. Половина новых ритейлеров занимаются продажами парфюмерии, косметики, одежды, белья и обуви, отмечают аналитки.

При этом почти 79% сетей, вышедших на российский рынок в 2021 году, работают в ценовом сегменте выше среднего и премиум. Доля ритейлеров, реализующих продукцию по доступным ценам, снизилась до 21%, что является рекордно низким показателем за 10 лет.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, новые зарубежные бренды выходят на российский рынок за счет более мягких антиковидных ограничений для ритейлеров в стране, чем на Западе. Кроме того, россияне в отличие от западных потребителей сохраняют более высокую лояльность к традиционному шопингу.

Интерес брендов в высоком ценовом сегменте к российскому рынку объясняется снижением туристического и делового трафика за границу, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Из-за этого обеспеченные потребители, которые раньше ездили на шопинг в Европу, вынуждены совершать покупки внутри страны, указала она.

В 2022 году помимо новых брендов, в Россию могут вернуться ритейлеры, ранее покинувшие российский рынок, считает директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина

По прогнозам партнера компании «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, в 2022 году выход новых игроков в Россию сократится. Он также считает, что ряд иностранных ритейлеров закроют бизнес в России в связи с «накопившейся неэффективности» и растущей популярностью маркетплейсов

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