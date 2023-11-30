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Возможность регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы продлили до 2025 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Возможность авторизации и регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы продлили до 2025 года. Ранее запрет на это был установлен принятым Госдумой законом – он с 1 декабря 2023 года ограничивал авторизацию, например, через Gmail или другие иностранные ресурсы.

Возможность регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы продлили до 2025 года

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о продлении возможности авторизации и регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

В июле Госдума приняла закон, который с 1 декабря 2023 года запрещает авторизацию и регистрацию на российских сайтах через иностранные ресурсы, например, аккаунты Google и Apple ID.

Согласно принятому в июле законопроекту, пройти регистрацию и авторизацию на российских сайтах можно только по номеру телефона, аккаунту на «Госуслугах», через единую биометрическую систему или электронную почту, зарегистрированную на российских сервисах.

Фото на обложке: Dragana Gordic / Shutterstock

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