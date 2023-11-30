Возможность авторизации и регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы продлили до 2025 года. Ранее запрет на это был установлен принятым Госдумой законом – он с 1 декабря 2023 года ограничивал авторизацию, например, через Gmail или другие иностранные ресурсы.

Возможность регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы продлили до 2025 года