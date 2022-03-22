РСПП попросил ограничить иностранных акционеров в правах для защиты национальных интересов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил существенно ограничить корпоративные права иностранных акционеров «для защиты национальных интересов». В частности, предлагается лишить их права голоса на общем собрании акционеров и возможности требовать выкупа бумаг.
Свои предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях санкций президент РСПП Александр Шохин направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщил РБК. В письме предлагается для «для защиты национальных интересов» временно ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством.
РСПП считает это целесообразным, если такие акционеры владеют долями стратегических предприятий, а также компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.
В отношении таких акционеров РСПП предлагает следующие меры:
- не учитывать их голоса на общем собрании акционеров. Конкретные случаи и вопросы, при которых это возможно, должны определить Банк России или правкомиссия;
- ограничить их право требования выкупа акций в ситуациях, когда компания принимает решение о реорганизации/делистинге или вносит изменения в устав, ограничивающие права акционеров;
- не применять к ним нормы, вытекающие из покупки более 30% акций публичного общества (в том числе необходимость направить обязательное предложение владельцам всех ценных бумаг после приобретения такого пакета);
- лишить их права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров и освободить компании от обязанности направлять им бюллетени для голосования по вопросам повестки собрания акционеров;
- исключить преимущественное право приобретения дополнительных акций/конвертируемых ценных бумаг компании, а также вновь размещаемых дополнительных акций новой категории/конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг, которые выпускаются по открытой подписке;
- не предоставлять доступ к документам и информации компании по их требованию;
- разрешить компаниям принимать решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям, принадлежащим акционерам-нерезидентам.
В РСПП подчеркнули, что предлагается ввести эти меры временно, например, до конца 2022 года.
Также РСПП предложил упростить процедуру корпоративной реструктуризации, которую многие российские компании сейчас вынуждено проводят из-за западных санкций. Речь идет о выходе акционеров из компаний, попавших под санкции. И наоборот, о выходе попавших под санкции акционеров из неподсанкционных компаний для продолжения их нормальной работы.
Фото на обложке: UfaBizPhoto /
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