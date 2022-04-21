Покупку акций иностранных компаний на ИИС могут запретить

Российским инвесторам могут запретить покупку акций иностранных компаний на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Ранее было озвучено предложение не давать инвесторам налоговый вычет, если они инвестируют в зарубежные компании через ИИС.
В Госдуме выступили с предложением запретить использование денег на ИИС для инвестиций в ценные бумаги зарубежных компаний. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова привел РБК.
Объем инвестиций через ИИС по итогам 2020 года достиг 375 млрд, доля вложений в акции иностранных компаний составила 13,7%, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Аксаков также предложил увеличить допустимую сумму на ИИС типа «Б» до 3 млн рублей в год. На данный момент она составляет 1 млн рублей, как и для ИИС типа «А».
Еще в прошлом году с предложением ограничить россиянам доступ к инвестициям в акции иностранных компаний через ИИС выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она предлагала не давать инвесторам налоговый вычет за вложения в зарубежные компании, но не выступала за полный запрет таких операций.
Фото на обложке: Miha Creative /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Законопроект об оборотных штрафах для «неприземлившихся» IT-гигантов приняли в первом чтении
- 2 Физическим лицам разрешат регистрировать товарные знаки
- 3 Акции Netflix рухнули на 37% и потянули вниз весь рынок стриминга
- 4 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 5 Deezer выйдет на биржу с оценкой свыше 1 млрд евро
ВОЗМОЖНОСТИ
21 апреля 2022
21 апреля 2022
21 апреля 2022