Покупку акций иностранных компаний на ИИС могут запретить

Российским инвесторам могут запретить покупку акций иностранных компаний на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Ранее было озвучено предложение не давать инвесторам налоговый вычет, если они инвестируют в зарубежные компании через ИИС.

В Госдуме выступили с предложением запретить использование денег на ИИС для инвестиций в ценные бумаги зарубежных компаний. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова привел РБК.

Объем инвестиций через ИИС по итогам 2020 года достиг 375 млрд, доля вложений в акции иностранных компаний составила 13,7%, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Аксаков также предложил увеличить допустимую сумму на ИИС типа «Б» до 3 млн рублей в год. На данный момент она составляет 1 млн рублей, как и для ИИС типа «А».

Еще в прошлом году с предложением ограничить россиянам доступ к инвестициям в акции иностранных компаний через ИИС выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она предлагала не давать инвесторам налоговый вычет за вложения в зарубежные компании, но не выступала за полный запрет таких операций.

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