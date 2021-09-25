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Иностранным агрегаторам такси придется согласовывать свою работу с правительством России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Если его примут,  иностранных агрегаторов такси обяжут согласовывать условия работы в России с правительством.

Иностранным агрегаторам такси придется согласовывать свою работу с правительством России

Текст федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. 

Иностранные службы заказа такси будут обязаны сообщать ФАС информацию о количестве своих водителей. Если большинство (более 50%) водителей компании работает за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), агрегатор должен будет согласовывать свою деятельность в стране с правительством. В ЕАЭС входят следующие страны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Если большинство поездок службы заказа такси совершается на территории России, ей не придется согласовывать свою работу. Кроме того, агрегаторы, у которых меньше 1 млн заказов в месяц, также не обязаны согласовывать свою деятельность.

В случае несоблюдения иностранной компанией новых правил ее приложения будут заблокированы на территории Российской Федерации.

На данный момент в России работают две иностранные службы заказа такси — китайский агрегатор DiDi и израильский Gett. 

В законе о такси также отмечается, что самозанятые водители смогут приступать к работе только после заключения договора со службой заказа такси. Для них будут предусмотрены регулярные обязательные медосмотры и предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. 

Минтранс предложил установить срок вступления законопроекта в силу с 1 сентября 2022 года, а для некоторых его частей, требующих значительных финансовых и организационных ресурсов — с 1 марта 2023 года.

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Фото: Unsplash

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