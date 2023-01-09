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Маск анонсировал функцию форматирования текста в Twitter

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Глава Twitter Илон Маск объявил, что в социальной сети появится возможность форматировать текст.

Маск анонсировал функцию форматирования текста в Twitter

«Позднее в этом квартале мы также добавим простые функции форматирования, такие как жирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта», — написал бизнесмен.

По словам предпринимателя, идея состоит в том, чтобы пользователи могли публиковать полные тексты, не используя другие сайты и ресурсы. После нововведения Twitter продолжит рекомендовать авторам придерживаться краткости.

Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября. Купив социальную сеть за $44 млрд, предприниматель приступил к масштабным реформам в компании. Маск уволил до половины сотрудников и распустил совет директоров.

Он также представил концепцию Twitter 2.0 и призвал сотрудников готовиться к «хардкорной» интенсивной работе.

Некоторые решения и заявления предпринимателя вызвали бурную реакцию общественности и СМИ. В конце октября Маск запустил голосование, стоит ли ему оставаться на посту гендиректора Twitter, за его уход высказались 57,5% пользователей.

Фото на обложке: DVKi / Shutterstock

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