Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Основатель «Формулы такси» запустил проект в формате dark kitchen

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис доставки готовой еды в Москве под названием «Где еда» основателя «Формулы такси» Богдана Коношенко предлагает доставку готовых блюд за 100 рублей в течение 30 минут. Инвестиции в проект и партнеры нового сервиса не раскрываются.

Основатель «Формулы такси» запустил проект в формате dark kitchen

Приложение нового сервиса «Где еда» уже доступно в Google Play и App Store. Как выяснил «Коммерсант», сервисом управляет «Евротранссервис», принадлежащий Богдану Коношенко — главе комитета по таксомоторным перевозкам Московской торгово-промышленной палаты. Компания также владеет брендом «Формула такси».

Коношенко подтвердил запуск проекта. По его словам, «Где еда» не ставит перед собой задачу конкурировать с крупными игроками. В настоящее время сервис имеет территорию обслуживания населением около 130 тыс. человек. По результатам отработки процессов может быть принято решение о ее возможном расширении. 

На запуск одной кухни потребовалось около 20 млн рублей. Однако общие инвестиции в проект и партнеры нового сервиса не раскрываются. Коношенко лишь отметил, что среди контрагентов нет крупных банковских и финансово-промышленных групп.

«Где еда» предлагает доставку готовых блюд за 100 рублей в течение 30 минут. Сервис сознательно не стал выходить через агрегаторы доставки еды вроде Delivery Club и «Яндекс.Еда», так как рассчитывает на самостоятельное получение добавленной стоимости, но в будущем такой вариант возможен.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Amazon обогнал Walmart в мировых розничных продажах
  2. 2 Минцифры планирует заменить бумажный паспорт смарт-картой
  3. 3 Производитель компьютерной периферии Genius закрыл представительство в России
  4. 4 Как подготовить аудиторию к ребрендингу
  5. 5 В России разработали IT-систему контроля за приемом лекарств
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма