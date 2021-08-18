Основатель «Формулы такси» запустил проект в формате dark kitchen

Сервис доставки готовой еды в Москве под названием «Где еда» основателя «Формулы такси» Богдана Коношенко предлагает доставку готовых блюд за 100 рублей в течение 30 минут. Инвестиции в проект и партнеры нового сервиса не раскрываются.

Приложение нового сервиса «Где еда» уже доступно в Google Play и App Store. Как выяснил «Коммерсант», сервисом управляет «Евротранссервис», принадлежащий Богдану Коношенко — главе комитета по таксомоторным перевозкам Московской торгово-промышленной палаты. Компания также владеет брендом «Формула такси».

Коношенко подтвердил запуск проекта. По его словам, «Где еда» не ставит перед собой задачу конкурировать с крупными игроками. В настоящее время сервис имеет территорию обслуживания населением около 130 тыс. человек. По результатам отработки процессов может быть принято решение о ее возможном расширении.

На запуск одной кухни потребовалось около 20 млн рублей. Однако общие инвестиции в проект и партнеры нового сервиса не раскрываются. Коношенко лишь отметил, что среди контрагентов нет крупных банковских и финансово-промышленных групп.

«Где еда» предлагает доставку готовых блюд за 100 рублей в течение 30 минут. Сервис сознательно не стал выходить через агрегаторы доставки еды вроде Delivery Club и «Яндекс.Еда», так как рассчитывает на самостоятельное получение добавленной стоимости, но в будущем такой вариант возможен.

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Фото: Unsplash