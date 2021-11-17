Fort Ross Ventures объявил о первом закрытии фонда поздних стадий на $100 млн

Fort Ross Ventures объявил о первом закрытии фонда поздних стадий Fort Ross Late Stage Fund на $100 млн. В фонде сообщили, что «очень довольны результатами». Год назад Fort Ross Ventures запустил фонд объемом $200 млн с приоритетом инвестиций в раунды серии D+.

О первом закрытии фонда Fort Ross Late Stage Fund объемом $100 млн RB.ru сообщили в пресс-офисе Fort Ross Ventures. В фонде сообщили, что довольны результатами фандрайзинга

«Этот успех подтверждает правильность выбранной нами стратегии и подтверждает, что наш опыт, экспертиза и международные связи, объединяющие корпорации с лучшими техническими и управленческими талантами, могут быть столь же полезны для более зрелых компаний, как и для стартапов на ранних стадиях», – подчеркнул основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

Год назад Fort Ross Ventures запустили фонд на $200 млн с фокусом на инвестиции в раундах D+ в американские, европейские и азиатские технологические компании. В приоритете фонда предприятия, обладающие потенциалом проведения IPO или стратегических продаж в течение 2-3 лет.

Также Fort Ross Ventures инвестировал в раунде D объемом $100 млн в InsurTech-стартап из Калифорнии Ladder. Его решение предлагает автоматизированную систему страхования жизни. Стартап увеличил выручку за прошлый год более чем в четыре раза и получил статус страховщика. К концу 2020 года Ladder планирует выпустить страховые полисы на $30 млрд.

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