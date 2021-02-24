Fort Ross Ventures вложился в платформу клиентских данных Blueshift

Fort Ross Ventures стал лид-инвестором раунда C для американской платформы клиентских данных Blueshift . Объем инвестиций фонда в компанию составил $10 млн, рассказал RB.ru представитель Fort Ross Ventures.

Всего в раунде стартап привлек $30 млн. В сделке также участвовали Softbank Ventures Asia, Storm Ventures, Conductive Ventures и Nexus Venture Partners.

Полученные средства будут использованы для выхода на европейский рынок и укрепление позиций в CDP-сегменте (Customer Data Platform).

Blueshift предоставляет платформы клиентских данных, которые можно использовать как единое окно для решения маркетинговых задач компаний. Сервис использует ИИ для оказания помощи пользователям при принятии решений. Среди клиентов компании — телеканалы Discovery и BBC, а также технологические компании LendingTree и Udacity.

«Blueshift сегодня — одна из ведущих платформ на рынке. Их система позволяет создать подробный и точный портрет клиента, что поможет оптимизировать взаимодействие с ним и автоматизировать рутину. Мы надеемся, с нашей поддержкой компания сможет осуществить все намеченные планы, продолжить глобальный рост и остаться лидером индустрии», — прокомментировал генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

Fort Ross Ventures — управляющая компания, которая фокусируется на инвестициях в стартапы из США, Израиля и России. Фокус вложений — финтех, ИИ и машинное обучение, облачные сервисы, кибербезопасность, маркетплейсы, образовательные сервисы, решения в области мобильности и автоматизации бизнеса и другие.