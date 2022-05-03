Fortum спишет €2,1 млрд от российской деятельности

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что по итогам первого квартала 2022 года зафиксирует убытки до налогообложения в размере €2,1 млрд ($2,2 млрд) от своей российской деятельности.
Reuters сообщает, что списание включает €0,3 млрд из российского сегмента Fortum, €0,6 млрд из Unipro (российской компании, принадлежащей дочерней компании Fortum – Uniper) и еще €0,2 млрд — от владения Fortum российской энергетической компанией ТГК-1 и совместными предприятиями по возобновляемым источникам энергии в России.
Решение, как уточняет компания, связано с «внешнеполитической напряженностью, неопределенностью и рисками».
Ранее в марте Fortum заявила, что спишет около €1 млрд с дебиторской задолженности Uniper по проекту газопровода «Северный поток-2», который был остановлен Германией в ответ на действия России на территории Украины.
Uniper опубликовала скорректированный ежеквартальный операционный убыток в размере €829 млн, заявив, что огромные колебания цен на энергоносители привели к тому, что ее чистый долг вырос до €1,98 млрд в конце марта, что более чем в шесть раз выше, чем в конце декабря.
В марте же компания приняла решение об отказе от новых инвестиционных проектов в РФ, хотя деятельность на территории страны продолжила.
Как крупнейший импортер российского газа в Германии, Uniper также подчеркнула, что продолжает переговоры с правительством Германии и «Газпромом» о том, как реализовать требование Москвы платить за газ в рублях.
Сегодня Fortum – один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири с семью теплоэлектростанциями в структуре компании (суммарная мощность по электрической энергии порядка 4,7 тыс. МВт, по тепловой – 7,6 тыс. МВт).
Фото на обложке: Viktor Kiryanov / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
- 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
- 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
- 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
- 5 Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022