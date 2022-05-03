Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Fortum спишет €2,1 млрд от российской деятельности

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что по итогам первого квартала 2022 года зафиксирует убытки до налогообложения в размере €2,1 млрд ($2,2 млрд) от своей российской деятельности.

Fortum спишет €2,1 млрд от российской деятельности

Reuters сообщает, что списание включает €0,3 млрд из российского сегмента Fortum, €0,6 млрд из Unipro (российской компании, принадлежащей дочерней компании Fortum – Uniper) и еще €0,2 млрд — от владения Fortum российской энергетической компанией ТГК-1 и совместными предприятиями по возобновляемым источникам энергии в России.

Решение, как уточняет компания, связано с «внешнеполитической напряженностью, неопределенностью и рисками».

Ранее в марте Fortum заявила, что спишет около €1 млрд с дебиторской задолженности Uniper по проекту газопровода «Северный поток-2», который был остановлен Германией в ответ на действия России на территории Украины.

Uniper опубликовала скорректированный ежеквартальный операционный убыток в размере €829 млн, заявив, что огромные колебания цен на энергоносители привели к тому, что ее чистый долг вырос до €1,98 млрд в конце марта, что более чем в шесть раз выше, чем в конце декабря.

В марте же компания приняла решение об отказе от новых инвестиционных проектов в РФ, хотя деятельность на территории страны продолжила.

Как крупнейший импортер российского газа в Германии, Uniper также подчеркнула, что продолжает переговоры с правительством Германии и «Газпромом» о том, как реализовать требование Москвы платить за газ в рублях.

Сегодня Fortum – один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири с семью теплоэлектростанциями в структуре компании (суммарная мощность по электрической энергии порядка 4,7 тыс. МВт, по тепловой – 7,6 тыс. МВт).

Фото на обложке: Viktor Kiryanov / Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  2. 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  3. 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  4. 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
  5. 5 Сроки отказа ЕС от энергоносителей, браузеры против дипфейков, безработица в РФ: главное для бизнеса 2 мая

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ