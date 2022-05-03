Fortum спишет €2,1 млрд от российской деятельности

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что по итогам первого квартала 2022 года зафиксирует убытки до налогообложения в размере €2,1 млрд ($2,2 млрд) от своей российской деятельности.

Reuters сообщает, что списание включает €0,3 млрд из российского сегмента Fortum, €0,6 млрд из Unipro (российской компании, принадлежащей дочерней компании Fortum – Uniper) и еще €0,2 млрд — от владения Fortum российской энергетической компанией ТГК-1 и совместными предприятиями по возобновляемым источникам энергии в России.

Решение, как уточняет компания, связано с «внешнеполитической напряженностью, неопределенностью и рисками».

Ранее в марте Fortum заявила, что спишет около €1 млрд с дебиторской задолженности Uniper по проекту газопровода «Северный поток-2», который был остановлен Германией в ответ на действия России на территории Украины.

Uniper опубликовала скорректированный ежеквартальный операционный убыток в размере €829 млн, заявив, что огромные колебания цен на энергоносители привели к тому, что ее чистый долг вырос до €1,98 млрд в конце марта, что более чем в шесть раз выше, чем в конце декабря.

В марте же компания приняла решение об отказе от новых инвестиционных проектов в РФ, хотя деятельность на территории страны продолжила.

Как крупнейший импортер российского газа в Германии, Uniper также подчеркнула, что продолжает переговоры с правительством Германии и «Газпромом» о том, как реализовать требование Москвы платить за газ в рублях.

Сегодня Fortum – один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири с семью теплоэлектростанциями в структуре компании (суммарная мощность по электрической энергии порядка 4,7 тыс. МВт, по тепловой – 7,6 тыс. МВт).

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