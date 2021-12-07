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В Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

2-4 декабря 2021 года в Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021, посвященный цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. В мероприятии приняли участие 3522 представителей вузов, бизнеса, федеральных и региональных ведомств, ИТ-компаний.

В Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021

Чем запомнилось мероприятие:

  • главная тема DID 2021 — цифровизация в 11 приоритетных отраслях экономики и подготовке кадров в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;
  • на благотворительном аукционе форума DID продали лот с NFT-токеном и оригиналом работы профессионального граффитиста Дамира Bozik за 500 тысяч рублей;
  • в рамках DID прошел трехдневный интенсив для технологических стартапов индустриально межвузовского акселератора StartupHouse, куда вошли проекты команд из вузов партнерской сети.

Подробнее о форуме — на сайте.

Фото на обложке: aerogondo2 / Shutterstock

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