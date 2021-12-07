2-4 декабря 2021 года в Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021, посвященный цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. В мероприятии приняли участие 3522 представителей вузов, бизнеса, федеральных и региональных ведомств, ИТ-компаний.

В Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021