Ирина Печёрская
2-4 декабря 2021 года в Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021, посвященный цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. В мероприятии приняли участие 3522 представителей вузов, бизнеса, федеральных и региональных ведомств, ИТ-компаний.
В Иннополисе прошел форум Digital Innopolis Days 2021Ирина Печёрская
Чем запомнилось мероприятие:
- главная тема DID 2021 — цифровизация в 11 приоритетных отраслях экономики и подготовке кадров в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;
- на благотворительном аукционе форума DID продали лот с NFT-токеном и оригиналом работы профессионального граффитиста Дамира Bozik за 500 тысяч рублей;
- в рамках DID прошел трехдневный интенсив для технологических стартапов индустриально межвузовского акселератора StartupHouse, куда вошли проекты команд из вузов партнерской сети.
Подробнее о форуме — на сайте.
Фото на обложке: aerogondo2 /
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