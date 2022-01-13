27 января 2022 года состоится международный форум, на котором эксперты из Burger King, Siemens, Yandex, «Русала» и других крупных компаний, обсудят цифровизацию бизнеса. Мероприятие пройдет на площадке Агентства инноваций города Москвы.

Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» пройдет в Москве