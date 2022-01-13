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Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» пройдет в Москве

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 января 2022 года состоится международный форум, на котором эксперты из Burger King, Siemens, Yandex, «Русала» и других крупных компаний, обсудят цифровизацию бизнеса. Мероприятие пройдет на площадке Агентства инноваций города Москвы.

Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» пройдет в Москве

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

В программе форума:

  • пленарное заседание;
  • тематические сессии и круглые столы по пяти ключевым направлениям: Digital Business, FinTech, LеgalTech, Digital Marketing, Digital HR. 

Участники мероприятия обсудят:

  • как формировать и развивать финансовую информационную экосистему, облачные технологии, прогнозную бизнес-аналитику;
  • какие технологии сегодня необходимы в маркетинге и HR;
  • как совершенствовать сервисы онлайн-платежей, цифровизацию госзакупок, мониторинг удаленных сотрудников и другие актуальные вопросы. 

На форуме выступят более 70 спикеров из России, Франции, Греции и Швейцарии. В их числе — руководители и ведущие представители крупных компаний: Burger King, «Финам», «Сбер Еаптека», «Буарон» в России, «Русал», Hoff, DPD, Siemens, Demis Group, Yandex и многие другие.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: lapandr / Shutterstock

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