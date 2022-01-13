Международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» пройдет в Москве

27 января 2022 года состоится международный форум, на котором эксперты из Burger King, Siemens, Yandex, «Русала» и других крупных компаний, обсудят цифровизацию бизнеса. Мероприятие пройдет на площадке Агентства инноваций города Москвы.
В программе форума:
- пленарное заседание;
- тематические сессии и круглые столы по пяти ключевым направлениям: Digital Business, FinTech, LеgalTech, Digital Marketing, Digital HR.
Участники мероприятия обсудят:
- как формировать и развивать финансовую информационную экосистему, облачные технологии, прогнозную бизнес-аналитику;
- какие технологии сегодня необходимы в маркетинге и HR;
- как совершенствовать сервисы онлайн-платежей, цифровизацию госзакупок, мониторинг удаленных сотрудников и другие актуальные вопросы.
На форуме выступят более 70 спикеров из России, Франции, Греции и Швейцарии. В их числе — руководители и ведущие представители крупных компаний: Burger King, «Финам», «Сбер Еаптека», «Буарон» в России, «Русал», Hoff, DPD, Siemens, Demis Group, Yandex и многие другие.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: lapandr /
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