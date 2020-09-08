В Москве пройдет форум по темам технологий и бизнеса

21 сентября состоится РИФ in the City — форум, посвященный проблемам бизнеса, технологий и цифровой трансформации. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве, но можно смотреть трансляцию дистанционно.

Организаторы устроят выставочную зону, центр для СМИ и площадку для нетворкинга гостей. Перед участниками выступят представители РАЭК, Rusbase, Microsoft, Mail.ru Group, Media Scope, «Газпромбанка», ТАСС, Vinci Agency и других компаний, а также государственных структур.

Темы форума:

тренды Рунета в 2020 году;

бизнес во время пандемии;

развитие мобильного маркетинга;

таргетированная реклама в новой реальности;

цифровая трансформация бизнеса;

сфера гостехнологий;

суперприложения;

технологии в образовании и другие.

Подробности программы и стоимость участия можно узнать на сайте форума.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock