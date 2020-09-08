В Москве пройдет форум по темам технологий и бизнеса
21 сентября состоится РИФ in the City — форум, посвященный проблемам бизнеса, технологий и цифровой трансформации. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве, но можно смотреть трансляцию дистанционно.
Организаторы устроят выставочную зону, центр для СМИ и площадку для нетворкинга гостей. Перед участниками выступят представители РАЭК, Rusbase, Microsoft, Mail.ru Group, Media Scope, «Газпромбанка», ТАСС, Vinci Agency и других компаний, а также государственных структур.
Темы форума:
- тренды Рунета в 2020 году;
- бизнес во время пандемии;
- развитие мобильного маркетинга;
- таргетированная реклама в новой реальности;
- цифровая трансформация бизнеса;
- сфера гостехнологий;
- суперприложения;
- технологии в образовании и другие.
Подробности программы и стоимость участия можно узнать на сайте форума.
В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.
Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock
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