Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

В Москве пройдет форум по темам технологий и бизнеса

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 сентября состоится РИФ in the City — форум, посвященный проблемам бизнеса, технологий и цифровой трансформации. Мероприятие пройдет в Цифровом деловом пространстве, но можно смотреть трансляцию дистанционно.

В Москве пройдет форум по темам технологий и бизнеса

Организаторы устроят выставочную зону, центр для СМИ и площадку для нетворкинга гостей. Перед участниками выступят представители РАЭК, Rusbase, Microsoft, Mail.ru Group, Media Scope, «Газпромбанка», ТАСС, Vinci Agency и других компаний, а также государственных структур.

Темы форума:

  • тренды Рунета в 2020 году;
  • бизнес во время пандемии;
  • развитие мобильного маркетинга;
  • таргетированная реклама в новой реальности;
  • цифровая трансформация бизнеса;
  • сфера гостехнологий;
  • суперприложения;
  • технологии в образовании и другие.

Подробности программы и стоимость участия можно узнать на сайте форума.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

08 сентября 2020

DemHack

08 сентября 2020

Ассоциация больших данных

08 сентября 2020

KrokIT

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма