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В Москве пройдет форум инвесторов InvestCommunity

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В Moscow Marriott Grand Hotel пройдет II Форум инвесторов InvestCommunity. В программе — обсуждение актуальных вопросов инвестиционного рынка с действующими инвесторами и международная выставка проектов.

Внимание! Даты мероприятия уточняются в связи с введенными ограничениями.

В Москве пройдет форум инвесторов InvestCommunity

Поиск инвестора онлайн стал намного проще. Узнай как

Главные темы форума — макроэкономические тренды, венчурная индустрия и стартапы, инвестиции в российскую и зарубежную недвижимость и реальный бизнес, альтернативные инвестиции.

Участники узнают: 

  • куда и как сегодня инвестируют опытные инвесторы;
  • прогнозы развития рынка: на что обратить внимание, какие риски могут возникнуть в будущем;
  • по какому принципу инвесторы отбирают и оценивают проекты.

Помимо этого у каждого будет возможность обсудить с инвесторами совместные сделки, присоединиться к одному из клубов инвесторов, выбрать фонд или инвестиционную компанию. Чтобы нетворкинг был более эффективным, организаторы разработали специальное приложение, в котором можно будет посмотреть всех участников, назначить встречу и получить консультацию или представить свой проект.

Всего планируется пригласить около 80 экспертов. Среди них:

  • Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ;
  • Игорь Шойфот, сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck;
  • Станислав Колесниченко, управляющий партнер SkolkovoVentures;
  • Александр Шарапов, президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов;
  • Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender;
  • Арсен Данелян, советник NOA Circle Russia.

Также на протяжении трех дней будет работать III Международная выставка «i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес», на которой представят более 60 инвестиционных проектов в офлайн- и онлайн-формате.

Подробная программа мероприятия и билеты — на сайте

Организаторы форума — Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Фонд экономического сотрудничества и партнерства, Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов и Клуб инвестиционного нетворкинга.

Фото на обложке: Life and Times / Shutterstock

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