В Москве пройдет форум инвесторов InvestCommunity

В Moscow Marriott Grand Hotel пройдет II Форум инвесторов InvestCommunity. В программе — обсуждение актуальных вопросов инвестиционного рынка с действующими инвесторами и международная выставка проектов.

Главные темы форума — макроэкономические тренды, венчурная индустрия и стартапы, инвестиции в российскую и зарубежную недвижимость и реальный бизнес, альтернативные инвестиции.

Участники узнают:

куда и как сегодня инвестируют опытные инвесторы;

прогнозы развития рынка: на что обратить внимание, какие риски могут возникнуть в будущем;

по какому принципу инвесторы отбирают и оценивают проекты.

Помимо этого у каждого будет возможность обсудить с инвесторами совместные сделки, присоединиться к одному из клубов инвесторов, выбрать фонд или инвестиционную компанию. Чтобы нетворкинг был более эффективным, организаторы разработали специальное приложение, в котором можно будет посмотреть всех участников, назначить встречу и получить консультацию или представить свой проект.

Всего планируется пригласить около 80 экспертов. Среди них:

Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ;

Игорь Шойфот, сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck;

Станислав Колесниченко, управляющий партнер SkolkovoVentures;

Александр Шарапов, президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов;

Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender;

Арсен Данелян, советник NOA Circle Russia.

Также на протяжении трех дней будет работать III Международная выставка «i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес», на которой представят более 60 инвестиционных проектов в офлайн- и онлайн-формате.

Подробная программа мероприятия и билеты — на сайте.

Организаторы форума — Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Фонд экономического сотрудничества и партнерства, Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов и Клуб инвестиционного нетворкинга.