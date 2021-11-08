В Москве пройдет форум инвесторов InvestCommunity

В Moscow Marriott Grand Hotel пройдет II Форум инвесторов InvestCommunity. В программе — обсуждение актуальных вопросов инвестиционного рынка с действующими инвесторами и международная выставка проектов.
Внимание! Даты мероприятия уточняются в связи с введенными ограничениями.
Главные темы форума — макроэкономические тренды, венчурная индустрия и стартапы, инвестиции в российскую и зарубежную недвижимость и реальный бизнес, альтернативные инвестиции.
Участники узнают:
- куда и как сегодня инвестируют опытные инвесторы;
- прогнозы развития рынка: на что обратить внимание, какие риски могут возникнуть в будущем;
- по какому принципу инвесторы отбирают и оценивают проекты.
Помимо этого у каждого будет возможность обсудить с инвесторами совместные сделки, присоединиться к одному из клубов инвесторов, выбрать фонд или инвестиционную компанию. Чтобы нетворкинг был более эффективным, организаторы разработали специальное приложение, в котором можно будет посмотреть всех участников, назначить встречу и получить консультацию или представить свой проект.
Всего планируется пригласить около 80 экспертов. Среди них:
- Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ;
- Игорь Шойфот, сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck;
- Станислав Колесниченко, управляющий партнер SkolkovoVentures;
- Александр Шарапов, президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов;
- Дмитрий Соловьев, совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender;
- Арсен Данелян, советник NOA Circle Russia.
Также на протяжении трех дней будет работать III Международная выставка «i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес», на которой представят более 60 инвестиционных проектов в офлайн- и онлайн-формате.
Подробная программа мероприятия и билеты — на сайте.
Организаторы форума — Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Фонд экономического сотрудничества и партнерства, Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов и Клуб инвестиционного нетворкинга.
Фото на обложке: Life and Times /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Тренд: инвестиции в биотехнологии. Куда вкладываться частному инвестору?
- 2 Объединяем стартапы, корпорации и инвесторов
- 3 4 вопроса, на которые должен ответить фаундер при поиске инвестиций
- 4 «Россия и российский предприниматель — эталон антихрупкости»: интервью с «ТилТех Капитал»
- 5 Бизнес на Кипре: куда идти стартапам
ВОЗМОЖНОСТИ
09 ноября 2021
10 ноября 2021
10 ноября 2021