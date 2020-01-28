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В Москве пройдет форум в сфере финансового маркетинга

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11 февраля пройдет форум FinProfit 2020, посвященный маркетингу в области финансовых продуктов и услуг. Участников ждут выступления спикеров и экспертная дискуссия.

В Москве пройдет форум в сфере финансового маркетинга

В рамках форума пройдет 5 сессий, каждая из которых освещает определенную проблему:

  1. Рынок финансовых продуктов и услуг в 2020 году.
  2. Тренды финансового маркетинга.
  3. Пользовательский опыт (UX) и клиентский опыт (CX).
  4. Развитие MarTech в сфере финансов.
  5. Кейсы запуска новых продуктов и использования маркетинговых инструментов.

Среди спикеров выступят руководитель отдела по развитию мобильных приложений «Тинькофф Банка» Анна Михина, директор по маркетингу «Спасибо от Сбербанка» Роман Синенко, директор по маркетингу «Альфа-Банка» Алексей Гиязов и другие специалисты.

Форум пройдет в Marriott Hotel Novy Arbat по адресу Новый Арбат, 32. Ознакомиться с полным списком спикеров, подробностями программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте FinProfit 2020.

Фото на обложке:M. B. M./Unsplash

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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