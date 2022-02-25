В Москве пройдет крупнейший бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous

С 22 по 24 марта на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве состоится предпринимательский форум VerSous, который соберет более 10 тыс. предпринимателей, бизнес-маркет из 250 компаний, включая франшизы, вендинговые технологии, IT-продукты для бизнеса.
Деловая программа форума VerSous будет включать пять ключевых треков:
- Франчайзинг. Как выбрать и проверить франшизу? Как привлечь инвестора в свой стартап? На какие бизнес-тренды стоит обратить внимание в 2022 году?
- E-com Tech. Цифровой бум мира на рынке электронной коммерции: массовая цифровизация, технологии и решения, определяющие модель потребления, рабочие бизнес-модели e-commerce.
- Human & Future Tech. Как будет меняться мир в ближайшие 15-20 лет и какие технологии станут определяющими в разрезе отраслей экономики? Все о профессиях будущего, химии нетворкинга и искусстве управления бизнесом.
- Marketing Tech. Маркетинг в постковидном мире: как не упустить самое важное о клиенте и разработать эффективную маркетинг-стратегию.
- Vend Tech. Вендинг и системы самообслуживания в России и мире: обзор новинок и кейсов из практики.
На бизнес-маркете участники форума смогут познакомиться с более чем 250 франшизами, вендинговыми технологиями, IT-продуктами для бизнеса — One Price Coffee, Cofix, «Копирка», TopGun, Invitro, Lavazza, X-Fit и многими другими.
Важной частью события станет нетворкинг с топ-менеджерами, инвесторами, начинающими и действующими предпринимателями. Участники смогут найти новые полезные знакомства, поделиться опытом и начать бизнес с серьезной поддержкой.
Организатор VerSous — Exhibition Management Technology Group (EMTG). Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Gennady Danilkin /
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