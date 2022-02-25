С 22 по 24 марта на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве состоится предпринимательский форум VerSous, который соберет более 10 тыс. предпринимателей, бизнес-маркет из 250 компаний, включая франшизы, вендинговые технологии, IT-продукты для бизнеса.

В Москве пройдет крупнейший бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous