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Форум по цифровизации связи Forum.Digital Telecom пройдет в онлайн-формате

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

12 февраля пройдет онлайн-форум Forum.Digital Telecom, посвященный инновациям в индустрии телекоммуникаций. В рамках мероприятия стартапы представят свои проекты на питч-сессии, а спикеры поговорят о цифровой трансформации отрасли и новых технологиях.

Форум по цифровизации связи Forum.Digital Telecom пройдет в онлайн-формате

Спикеры обсудят:

  • перспективы технологий 5G;
  • искусственный интеллект для уменьшения влияния человеческого фактора;
  • использование облачных сервисов;
  • виртуальные АТС;
  • оценка эффективности цифровой трансформации и другие темы.

Перед участниками форума выступят:

  • Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома»;
  • Евгений Давыдович, президент компании «Связной»;
  • Владимир Валькович, директор по стратегии и долгосрочному планированию сети ПАО «Вымпелком»;
  • Роман Яковлев, руководитель по внедрению цифровых решений для корпоративного бизнеса «МегаФона»;
  • Илья Щиров, руководитель развития чат- и бот-каналов «Райффайзенбанка» и многие другие.

Узнать подробности, зарегистрироваться для бесплатного участия или купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock

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