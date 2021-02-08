12 февраля пройдет онлайн-форум Forum.Digital Telecom, посвященный инновациям в индустрии телекоммуникаций. В рамках мероприятия стартапы представят свои проекты на питч-сессии, а спикеры поговорят о цифровой трансформации отрасли и новых технологиях.

Форум по цифровизации связи Forum.Digital Telecom пройдет в онлайн-формате