Форум по цифровизации связи Forum.Digital Telecom пройдет в онлайн-формате

Евгения Хрисанфова
12 февраля пройдет онлайн-форум Forum.Digital Telecom, посвященный инновациям в индустрии телекоммуникаций. В рамках мероприятия стартапы представят свои проекты на питч-сессии, а спикеры поговорят о цифровой трансформации отрасли и новых технологиях.
Форум по цифровизации связи Forum.Digital Telecom пройдет в онлайн-форматеЕвгения Хрисанфова
Спикеры обсудят:
- перспективы технологий 5G;
- искусственный интеллект для уменьшения влияния человеческого фактора;
- использование облачных сервисов;
- виртуальные АТС;
- оценка эффективности цифровой трансформации и другие темы.
Перед участниками форума выступят:
- Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома»;
- Евгений Давыдович, президент компании «Связной»;
- Владимир Валькович, директор по стратегии и долгосрочному планированию сети ПАО «Вымпелком»;
- Роман Яковлев, руководитель по внедрению цифровых решений для корпоративного бизнеса «МегаФона»;
- Илья Щиров, руководитель развития чат- и бот-каналов «Райффайзенбанка» и многие другие.
Узнать подробности, зарегистрироваться для бесплатного участия или купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Suwin / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма