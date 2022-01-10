Основатель Binance стал самым богатым человеком в мире криптовалют

Состояние основателя и гендиректора Binance Чанпэна Чжао оценили в $96 млрд. При этом оценка не включает цифровые активы, которыми он может владеть.
Состояние главы криптобиржы Binance достигло $96 млрд, что делает его самым богатым человеком в мире криптовалют, сообщил Bloomberg. В рейтинге агентства Чжао опережает индийского магната, которого считают богатейшим человеком Азии, Мукеша Амбани с состоянием $92,9 млрд.
Также по размеру состоянии он вплотную приблизился к таким гигантам, как Марк Цукерберг и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Уточняется, что состояние Чжао может быть значительно больше, так как в оценку не вошли его личные криптоактивы.
Binance на сегодняшний день является крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов. Несмотря на трудности, которые испытывает компания в связи с проверками регуляторов и налоговых органов по всему миру, в 2021 году Binance заработала не менее $20 млрд.
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Фото на обложке: Primakov /
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