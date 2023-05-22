Делаете бизнес в Лондоне? Приходите знакомиться и общаться на Founders’ Mondays

Встреча проекта пройдет вечером 5 июня. Пять фаундеров, развивающих бизнес в Великобритании, выступят с питчами своих стартапов, получат обратную связь от специальных гостей, а после у участников будет время знакомиться, общаться, обмениваться полезными контактами.
Чтобы попасть на встречу, нужна регистрация.
Founders’ Mondays — некоммерческий проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров, проживающих и делающих бизнес в одной локации, для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в Москве и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США. 5 июня список пополнит Великобритания — и это не предел.
Как проходят встречи
В начале мероприятия четыре-пять фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем гости задают вопросы. Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.
Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.
Founders’ Mondays в Лондоне
На предстоящей встрече о своем бизнесе расскажут:
- Анна Булдакова, основатель Meander — платформа с менторами из Google, Meta*, Amazon, Canva, Spotify и других компаний, которая помогает специалистам легче преодолевать карьерные изменения и строить нелинейные карьеры.
- Виктор Лысенко, основатель Osome — сервис помогает предпринимателям удаленно регистрировать бизнес в Сингапуре, Великобритании и Гонконге и управлять им.
- Игорь Демишев, основатель Jiffy software — комплексное решение для автоматизации онлайн-продаж для среднего и крупного ритейла.
- Наталья Кондратьева, основатель Visard bot — бот отправляет уведомления о доступных слотах для подачи заявления на получение шенгенской визы.
- Алексей Один, основатель Skipp — сервис для аренды удаленных продуктовых команд.
Кроме того, мы пригласили специальных гостей — это Алексей Марей и Александр Коноплястый. Они откроют встречу и также будут задавать вопросы фаундерам.
Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий. Для участия нужна регистрация на сайте до 5 июня включительно.
Партнер встречи — Beyond Aldgate Tower, гибкое рабочее пространство в башне Aldgate с тремя этажами частных офисов, пространствами для работы и переговорными комнатами.
При информационной поддержке Talent Club London — закрытое комьюнити обладателей Global Talent Visa UK.
Фото на обложке: Sven Hansche /
*Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ экстремистской и запрещена.
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