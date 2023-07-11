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Founders’ Mondays в Майами! Приходите рассказать о стартапе и пообщаться в дружеской атмосфере

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

31 июля Founders’ Mondays соберет предпринимателей на неформальную встречу в Майами. Несколько фаундеров выступят с питчами стартапов, чтобы получить обратную связь от гостей, а после все участники смогут пообщаться, обменяться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация. 

Founders’ Mondays в Майами! Приходите рассказать о стартапе и пообщаться в дружеской атмосфере

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании.

Как проходят встречи

Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы. 

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей. 

Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.

Founders’ Mondays в Майами

Встреча Founders’ Mondays в Майами пройдет в The HUB при поддержке Nick Strakh. Принять участие в мероприятии можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего (подать заявку можно до 17 июля на почту [email protected] с темой «Company Name — FM Miami Pitch») — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

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Фото на обложке: Sean Pavone / Shutterstock

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