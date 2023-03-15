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Founders' Mondays в Нидерландах: расскажите о своем проекте и получите обратную связь от единомышленников

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Очередная встреча проекта Founders’ Mondays пройдет в Нидерландах 3 апреля 2023 года. Предприниматели, которые хотят выступить с питчем проекта, могут подать заявку организатору [email protected] до 24 марта. Участие для гостей и выступающих бесплатное.

Founders' Mondays в Нидерландах: расскажите о своем проекте и получите обратную связь от единомышленников

Проект Founders’ Mondays от RB.RU — это регулярные встречи фаундеров из стран СНГ, проходящие в России и других странах мира. Предприниматели могут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от специальных гостей и пообщаться с другими фаундерами в неформальной обстановке.

На встречах проекта предприниматели находят новых друзей среди предпринимателей.

Founders’ Mondays — это:

  • русскоязычные основатели из стран СНГ, строящие глобальный бизнес на новых рынках;
  • проекты, связанные с IT / инновациями / наукой.

Мы говорим «Нет!» VC-подобным питчам, но это не мешает инвесторам участвовать в качестве гостей.

Попасть на Founders’ Mondays можно после регистрации

Партнер встречи — Localie Home, сообщество с пространством для совместной работы и мероприятий в Нидерландах.

Фото на обложке: Kiev.Victor / Shutterstock

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