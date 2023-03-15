Очередная встреча проекта Founders’ Mondays пройдет в Нидерландах 3 апреля 2023 года. Предприниматели, которые хотят выступить с питчем проекта, могут подать заявку организатору [email protected] до 24 марта. Участие для гостей и выступающих бесплатное.

Founders' Mondays в Нидерландах: расскажите о своем проекте и получите обратную связь от единомышленников