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Founders' Mondays в Нью-Йорке: расскажите о своем стартапе и получите обратную связь от единомышленников

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Founders’ Mondays расширяет географию и добрался до Америки! Новая встреча проекта состоится 1 мая в Нью-Йорке. Участие для гостей и выступающих с питчами проектов — бесплатное.

Founders' Mondays в Нью-Йорке: расскажите о своем стартапе и получите обратную связь от единомышленников

Проект Founders’ Mondays от команды RB.RU — это регулярные встречи фаундеров стартапов из СНГ, проходящие в России и других странах мира: Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ — и это не предел.

В неформальной обстановке без конкретной программы пять основателей стартапов представляют свои проекты, получают обратную связь от таких же предпринимателей, как они, и возможность найти новых друзей среди единомышленников.

Founders’ Mondays — это:

  • русскоязычные основатели из стран СНГ, строящие глобальный бизнес на новых рынках;
  • проекты, связанные с IT / инновациями / наукой.

На встречах нет инвестиционных питчей — фаундеры рассказывают о стартапе, чтобы получить качественную обратную связь. Но мы рады видеть инвесторов в качестве гостей, чтобы помочь предпринимателям сделать проект лучше.

Попасть на Founders’ Mondays в Нью-Йорке можно после регистрации. Чтобы выступить с питчем, свяжитесь с организатором [email protected] до 20 апреля.

Партнер встречи — Starta VC, венчурная экосистема для поиска, поддержки и финансирования талантов на ранних стадиях развития технологий. У компании есть венчурный фонд (Starta Capital), акселератор в Нью-Йорке со своим набором программ (Starta Accelerator, Starta Launchpad, Starta Advisory), школа бизнеса и технологий, основанная на практических кейсах (Starta Institute), а также платформа соинвестирования (Starta Angels), которые работают в синергии, создавая возможности для всех в экосистеме.

Фото на обложке: Ryan DeBerardinis / Shutterstock

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