Рассказать о стартапе и получить фидбэк: стартует новый сезон проекта Founders' Mondays

Проект Founders’ Mondays от RB.RU возвращается с каникул. Первая встреча нового сезона состоится уже 5 сентября в Москве. Участие как и прежде бесплатное. Этот сезон пройдет при поддержке партнера проекта — облачной платформы Yandex Cloud.
Founders’ Mondays — это регулярные встречи российских фаундеров, на которых можно обсудить свои идеи и проекты в неформальной обстановке. Предприниматели питчат стартапы и получают обратную связь от специальных гостей или просто приходят познакомиться с единомышленниками.
Проект стартовал в октябре 2021 года. За это время состоялась 21 встреча, в том числе в Дубае и на Бали.
Партнерство с Founders’ Mondays — важная часть работы Yandex Cloud с сообществом стартапов, венчурных фондов и акселераторов. Облачная платформа поддерживает свежие идеи, эксперименты, новые технологии и поэтому предоставляет особые условия технологическим компаниям для тестирования и реализации их планов.
Для участия в Founders’ Mondays нужна регистрация на сайте. Там же можно найти расписание ближайших встреч.
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