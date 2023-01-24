Стартует новый сезон проекта Founders' Mondays в Москве

Команда RB.RU объявляет о старте нового сезона проекта Founders’ Mondays — серии неформальных встреч предпринимателей. Первая встреча состоится 13 февраля в Москве. Присоединиться к мероприятию можно после регистрации, участие бесплатное.
Новый сезон проекта Founders' Mondays пройдет при поддержке смарт-офисов SOK, которые предоставляют резидентам круглосуточный быстрый доступ к офисным пространствам с персональной планировкой, продуманной внутренней инфраструктурой, условиями для развития бизнеса и обмена знаниями.
SOK — это девять площадок в России и за ее пределами: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Израиле. Сейчас к открытию готовится площадка в Екатеринбурге.
Проект Founders’ Mondays от RB.RU — это регулярные встречи российских фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Это не конференция, а не формальный вечер понедельника, во время которого пять основателей представляют свои проекты аудитории таких же фаундеров.
Узнать расписание встреч и подать заявку на выступление с питчем можно на сайте проекта.
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