Founders’ Mondays приглашает предпринимателей на встречу в Петербурге

24 июля в Санкт-Петербурге при поддержке акселератора StartupDrive пройдет неформальная встреча проекта Founders’ Mondays. Фаундеры выступят с питчами стартапов, чтобы получить обратную связь от гостей, а после все участники смогут пообщаться, обменяться опытом и полезными контактами.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании.

Как проходят встречи

Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы.

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.

Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.

Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге

Встреча Founders’ Mondays в Петербурге пройдет при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». По итогам программы резиденты масштабируют бизнес, а компания — совершенствует решения топливного ритейла, расширяя портфель клиентских сервисов в IT-продуктах.

Принять участие в мероприятии можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего (подать заявку можно до 17 июля на почту [email protected]) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Фото на обложке: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock