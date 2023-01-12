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Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Португалии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 февраля 2023 года в Лиссабоне состоится мероприятие проекта Founders' Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Португалии.

Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Португалии

Попасть на встречу можно после регистрации, участие бесплатное. А чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 25 января 2023 года. 

Команда RB.RU благодарит за помощь в организации встречи Олега Жарова — основателя португальского агентства недвижимости ARR и лиссабонского делового клуба F1.

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