Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Грузии

14 ноября 2022 года в Тбилиси состоится встреча проекта Founders' Mondays. Предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с коллегами, проживающими в Грузии.

Проект Founders’ Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Попасть на мероприятие можно после регистрации, участие бесплатное.

Чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 3 ноября 2022 года.

Команда RB.RU благодарит за помощь в организации встречи Виталия Язвенко — CEO & Founder Jewelberry Glamping.