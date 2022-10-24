Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Грузии

14 ноября 2022 года в Тбилиси состоится встреча проекта Founders' Mondays. Предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с коллегами, проживающими в Грузии.
Проект Founders’ Mondays — это встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Попасть на мероприятие можно после регистрации, участие бесплатное.
Чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 3 ноября 2022 года.
Команда RB.RU благодарит за помощь в организации встречи Виталия Язвенко — CEO & Founder Jewelberry Glamping.
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