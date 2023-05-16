Founders’ Mondays в Дубае: приходите знакомиться и общаться с теми, кто делает бизнес в вашем городе

Развиваете бизнес в ОАЭ? Приходите на встречу проекта Founders’ Mondays, которая состоится 29 мая в Дубае. В этот раз мероприятие не совсем обычное: оно пройдет утром, в 9:30, в рамках партнерства с EMERGE Tech Conference. Как всегда участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Что такое Founders’ Mondays?
Founders’ Mondays — некоммерческий проект команды RB.RU. Мы объединяем по всему миру фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Встречи проекта уже проходили в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ и США.
На наших встречах нет VC-питчей, и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся в определенный день, чтобы познакомиться, пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Как проходят встречи?
В начале мероприятия четыре-пять фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится пять минут, затем гости задают вопросы. Первая часть в среднем длится час. После питчей мы не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.
Как выступить с питчем?
Для этого нужно заполнить заявку на сайте до 24 мая. Ваш проект может быть из любой индустрии и на любой стадии — нам интересны все. Главное — это вдохновляющая история и желание поделиться ей. Плюс мы поделимся гайдом, как построить выступление, и вам не придется ломать над этим голову.
Как попасть на встречу?
Регистрация для всех желающих открыта на сайте.
Партнер встречи — EMERGE — International Tech Conference 2023. Конференция ежегодно собирает тысячи специалистов из технологических индустрий, стартап-экосистемы и сферы инвестиций.
В рамках мероприятия пройдут выступления спикеров и панельные дискуссии с участием представителей Google, TikTok, Binance, Huawei, питчинги стартапов для инвесторов, круглые столы и воркшопы, медитации и живые джем-концерты, а также профессиональный и неформальный нетворкинг и многое другое.
Фото на обложке: evenfh /
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