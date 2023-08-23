Founders’ Mondays собирает основателей стартапов в Куала-Лумпуре

Founders’ Mondays выходит с каникул и приглашает основателей стартапов на новую встречу. Мероприятие пройдет 18 сентября в столице Малайзии — Куала-Лумпуре. Приходите питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами. Для участия нужна регистрация.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании.

Как проходят встречи

Встречу открывают специальные гости. На мероприятии в Куала-Лумпуре это будет Алексей Костарев — CEO и основатель международной платформы для креаторов MegaMod.io; серийный предприниматель с 20-летним опытом создания компаний (OnlyBrain, Giftoman, «Медиальт», I-jet Media и другие).

После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы. С питчами выступят:

Кирилл Солгалов, Interaksi.me — маркетплейс услуг в Индонезии;

Дмитрий Трунченков, MyPulse Malaysia — сервис аналитики для продавцов на маркетплейсах;

Леонид Никишов, IMAGO Engineering — биотех-компания, внедряющая собственную технологию автоматизированного производства кормового белка из отходов птицефабрик с помощью насекомых.

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей.

Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании.

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий.

Founders’ Mondays в Куала-Лумпуре

Встреча Founders’ Mondays в Куала-Лумпуре пройдет в Asia School of Business при поддержке GoAsia Club — сообщества предпринимателей, чьи бизнесы ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии. Основатель — Гаджимурад Алиев, ex-CEO GoGlobal ФРИИ.

Принять участие в мероприятии можно в качестве:

гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;

выступающего (подать заявку можно до 1 сентября) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

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*Список специальных гостей и тех, кто выступит с питчем, дополняется

Фото на обложке: helloijan / Shutterstock