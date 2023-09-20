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Founders’ Mondays приглашает предпринимателей на встречу в Москве

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

2 октября Founders’ Mondays собирает предпринимателей, инвесторов и IT-специалистов в коворкинге «SOK Рыбаков Тауэр» в Москве. Мероприятие традиционно стартует в семь вечера. Приходите питчить стартапы, общаться, обмениваться опытом и полезными контактами.

Для участия нужна регистрация. 

Founders’ Mondays приглашает предпринимателей на встречу в Москве

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США, Великобритании и Малайзии.

Как проходят встречи

Встречу открывают специальные гости. После несколько фаундеров выступают с питчем стартапа. На каждое выступление отводится до пяти минут, затем специальные гости и другие участники мероприятия задают вопросы. 

Важно: на наших встречах нет VC-питчей и рассказов об «успешном успехе», и у фаундеров нет задачи продать стартап — мы собираемся по понедельникам вечером, чтобы пообщаться и обрести новых друзей среди предпринимателей. 

Первая часть в среднем длится час. После питчей не расходимся — знакомимся, общаемся, проводим время в приятной компании. 

Принять участие в Founders’ Mondays можно только очно, мы не транслируем встречи и не ведем запись мероприятий. 

Founders’ Mondays в Москве

Встреча Founders’ Mondays в Москве пройдет при поддержке смарт-офисов SOK. Принять участие в мероприятии можно в качестве:

  • гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
  • выступающего (подать заявку можно до 26 сентября) — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.

Ждем на встречу предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, IT-специалистов и всех, кому интересна тема запуска бизнеса.

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