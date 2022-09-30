Founders' Mondays — год! Участников ждет встреча со специальным гостем

3 октября 2022 года в Москве состоится новая встреча Founders' Mondays. В этом году проекту исполняется год. В честь этого встречу проведет приглашенный гость Гаджимурад Алиев, CEO программы GoGlobal и руководитель акселерационных программ ФРИИ. Участие бесплатное.
Проект Founders’ Mondays — это регулярные встречи российских фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Предприниматели собираются, чтобы запитчить свои стартапы, получить обратную связь от специальных гостей встречи и пообщаться с другими фаундерами.
В этом октябре проекту Founders' Mondays исполняется год. За это время мы провели 23 встречи, на которых 111 предпринимателей представили свои проекты.
Попасть на новую встречу с участием Гаджимурада Алиева можно после регистрации на сайте.
Новый сезон Founders' Mondays проходит при поддержке партнера проекта — облачной платформы Yandex Cloud.
Расписание встреч и регистрация на другие даты можно найти на сайте проекта.
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