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WSJ: Мердок задумал объединить активы Fox Corp и News Corp стоимостью $26 млрд

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский медиамагнат Руперт Мердок находится на ранней стадии рассмотрения возможности объединить принадлежащие ему Fox Corporation и News Corporation. Активы находились под контролем одной компании до 2013 года, пока не были разделены на фоне скандала.

WSJ: Мердок задумал объединить активы Fox Corp и News Corp стоимостью $26 млрд

Как сообщает Wall Street Journal, в обеих корпорациях созданы специальные комитеты советов директоров, изучающие потенциальное объединение.

Несколько собеседников издания допустили, что слияние будет организовано в виде сделки с акциями. Другие источники не исключили, что объединение не состоится, вместо него будут рассмотрены «стратегические альтернативы».

Руперт Мердок основал News Corporation в 1979 году. В 2013 году на фоне скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков журналистами бизнесмен разделил компанию на два предприятия.

В 21st Century Fox, ставший позднее Fox Corporation, вошли кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox. В 2014 году к активам Fox Corp прибавился стриминговый сервис Tubi, а в 2017 киностудия 20th Century Fox была продана Disney.

News Corporation объединила весь печатный бизнес Мердока — The Times, WSJ, Dow Jones и HarperCollins.

Стоимость активов Fox Corp составляет порядка $17 млрд, News Corp — около $9 млрд. Сейчас семейному фонду Мердока принадлежат 42% голосующей доли в Fox и 39% голосующей доли в News.

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Фото: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

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